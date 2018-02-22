Следователи Курганской области возбудили дело в отношении начальника управления ФНС Владимира Рыжука

В отношении начальника управления Федеральной налоговой службы по Зауралью Владимира Рыжука возбуждено уголовное дело, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по Курганской области.

Ему предъявлено обвинение в "растрате вверенного имущества в крупном размере с использованием служебного положения" и "получении должностным лицом лично взятки в особо крупном размере".

По версии следствия, в феврале прошлого года чиновник потребовал 3 млн рублей от бизнесмена, которому налоговые органы региона предъявили требование об уплате недоимки по налогам со штрафами и пенями на сумму более 50 млн рублей, наложив арест на его расчетные счета, технику и имущество. Отмечается, что предприниматель в том же месяце передал руководителю УФНС России по Курганской области в качестве взятки часть требуемой от него суммы в размере 500 тысяч рублей. "Остальная часть не была передана взяткополучателю в связи с тем, что решения налоговых органов Курганской области были признаны судом незаконными и отменены", - говорится в сообщении ведомства.

Также следствием установлено, что Рыжук систематически - с 10 октября 2014 по 9 мая 2017 года - на служебном автомобиле "Тойота Хайлендер" за счет бюджетных средств осуществлял частные поездки в Тюмень, где постоянно проживает его семья. За указанный период чиновник совершил не менее 294 поездок в личных целях по маршруту Курган-Тюмень-Курган. Этими действиями бюджету причинен ущерб на сумму более 320 тыс. рублей. "Похищенные таким способом горюче-смазочные материалы впоследствии списывались путем подготовки фиктивных путевых листов", - добавили в ведомстве.

Следователи намерены ходатайствовать об аресте Рыжука. Также задержанный будет проверен на причастность к совершению других аналогичных преступлений.

Как ранее сообщало Накануне.RU со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах, Рыжук был задержан сегодня. Известно, что высокопоставленный чиновник попал под подозрение силовиков еще в прошлом году,