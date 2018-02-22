НОВАТЭК закрыл сделку по приобретению газовых активов "АЛРОСА" на Ямале, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, ранее НОВАТЭК стал победителем аукциона "АЛРОСА" по продаже 100% пакета акций компаний Maretiom Investments Limited (владеет 100% акций "Геотрансгаза") и Velarion Investments Limited (владеет 100% долей участия в уставном капитале ООО "Уренгойская газовая компания").

Цена продажи активов по итогам аукциона составила 30,3 млрд руб

Как отмечается в заявлении, НОВАТЭК получил право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал отдельной организации.

Напомним, "Роснефть" заявляла о недовольстве условиями аукционов, но не стала бороться за ямальские месторождения.