Двум бывшим и одному действующему следователю в Подмосковье предъявлены обвинения во взяточничестве

В Подмосковье двум бывшим и одному действующему следователю предъявлены обвинения во взяточничестве, сообщила Накануне.RU официальный представитель СКР Светлана Петренко.

"В Главном следственном управлении расследуется уголовное дело в отношении заместителя руководителя второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области Алексея Тимошина, а также бывших заместителя руководителя Ногинского МСО ГСУ СК России по Московской области Дмитрия Лисанина и следователя того же отдела Николая Царёва", - говорится в сообщении. Это уголовное дело было возбуждено по материалам проверки.

В зависимости от роли каждого они обвиняются в получении взятки в крупном размере и посредничестве во взяточничестве.

По версии следствия, в 2017 году Царев и Тимошин при посредничестве Лисанина (к тому моменту не работавшего в органах СК России) получили взятку за незаконную передачу представителям коммерческой организации партии автомобильных шин, принадлежащих потерпевшим и являющихся вещественными доказательствами по одному из уголовных дел в производстве подмосковного управления СКР.

Фигуранты находятся под стражей.