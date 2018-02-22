Россельхознадзор с 26 февраля вводит ограничения на поставки молока из Белоруссии

Россельхознадзор с 26 февраля 2018 г. вводит временные ограничения на поставки в Россию молочной продукции из Белоруссии, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Меры принимаются "в связи с продолжающимся поступлением небезопасной молочной продукции из Республики Беларусь в РФ". "Россельхознадзор до проведения соответствующих переговоров с ветеринарной службой Республики Беларусь и урегулирования ситуации с обеспечением безопасности белорусской продукции с 26 февраля 2018 года вынужден ввести временные ограничения на поставки в Россию продукции, в которой выявлялось наибольшее количество нарушений", - говорится в сообщении.

В частности ограничения коснутся молока и сливок пастеризованных и сухих, сгущенного молока и сливок сухих, молочной сыворотки, концентрата сывороточного и молочного белка.