Захарченко: ДНР создаст Народный трибунал для украинских военных преступников

ДНР создаст Народный трибунал для украинских военных преступников. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом заявил глава ДНР Александр Захарченко, комментируя подписанный президентом Украины Петром Порошенко закон об "оккупации Донбасса".

"Это закон, который узаконивает военные преступления, оправдывает действия карателей, дает полную свободу на нарушение конституции Украины и основных законов этого государства. В ответ мы сделаем Народный трибунал, который будет осуждать действия карателей", - сказал Захарченко.

Напомним, в России жестко раскритиковали киевский закон. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что он "предполагает возможность силового решения конфликта". А постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич отметил, что закон противоречит "духу и букве Минских соглашений".