Житель Астрахани, находящийся в тюрьме, предстанет перед судом за хищение свыще 28 млн бюджетных рублей

Житель Астрахани, находящийся в заключении, предстанет перед судом за хищение свыше 28 млн бюджетных рублей, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по Астраханской области.

Завершено расследование уголовного дела обвиняемого в совершении пяти случаев мошенничества в особо крупном размере.

Установлено, что обвиняемый, отбывая наказание в местах лишения свободы, узнав о реализации государственной программы "Чистая вода" в регионе, через близких знакомых создал фирму и заключил договоры с подрядчиками, участвующими в программе, на изготовление и поставку водоочистного оборудования. Фактически оно таковым не являлось, в связи с чем мужчина обманным путем совершил хищение бюджетных средств на общую сумму более 28 млн руб.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.