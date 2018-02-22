В Черновцах запрещено использование русского языка

Горосовет Черновцов ввел обязательное употребление мовы в сфере обслуживания. Как передает корреспондент Накануне.RU, за соответствующий проект постановления проголосовали 24 депутата из 27.

Депутаты также внесли поправку, что услуги по усмотрению владельца можно предоставлять на других языках, но только не на русском.

На мове теперь должны быть сделаны все вывески, плакаты, афиши, меню, реклама.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, на Всемирном экономическом форуме в Давосе президент страны Петр Порошенко демонстративно отказался отвечать на вопрос российской журналистки на русском языке.