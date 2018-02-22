Кинотеатр "Пионер" оштрафовали на 100 тыс. рублей за показ фильма "Смерть Сталина"

Кинотеатр "Пионер" в Москве оштрафовали на 100 тыс. рублей за показ фильма "Смерть Сталина", у которого Минкультуры РФ отозвало прокатное удостоверение, передает МИА "Россия сегодня".

Такое решение принял мировой судебный участок 208.

"Судья постановил признать ООО "Чентромобиле-Пионер" виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 14.58 КоАП РФ (осуществление проката фильма или показа фильма без прокатного удостоверения на фильм), и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 100 тысяч рублей", - отметили в суде.

Как сообщало Накануне.RU, ранее в отношении московского кинотеатра "Пионер" составили три административных протокола.

Напомним, 23 января министерство культуры РФ приняло решение отозвать прокатное удостоверение у британского фильма "Смерть Сталина". Премьера фильма в России была намечена на 25 января. Ранее юристы Минкульта попросили Владимира Мединского отозвать прокатное удостоверение у фильма.