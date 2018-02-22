В Челябинске осудили банду педофилов, которые снимали детское порно

В Челябинской области шесть местных жителей получил сроки в колонии строгого режима за преступления против половой неприкосновенности детей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

В период 2007-2015 годов осужденные совершали преступления против половой неприкосновенности подростков в возрасте от 14 до 17 лет, в том числе фото- и видеосъемку несовершеннолетних в целях изготовления и распространения порнографических материалов.

Потерпевшими по делу признаны 26 детей, в отношении которых совершено более 350 преступных эпизодов.

По приговору суда им назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 9 до 18 лет в колонии строгого режима.