На Южном Урале горе-отец прокатил сына на привязанной к автомобилю доске

Южноуральские следователи разбираются в обстоятельствах вопиющей родительской безответственности. 19 февраля днем мужчина решил добавить своему 12-летнему сыну острых ощущений и посадил его на доску, которую привязал к автомобилю.

Включив машину и нажав на педаль, отец разогнался - события происходили в лесу возле одного из населенных пунктов Красноармейского района. В какой-то момент доска с ребенком "отклонилась от заданного маршрута" - мальчик на полном ходу влетел в дерево.

"Ребенка доставили в больницу с переломом позвоночника и травмой головы. С учетом обстоятельств произошедшего материалы проверки по данному факту были переданы по инициативе следственных органов Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области из органов внутренних дел для проведения процессуальной проверки", - сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.