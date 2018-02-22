В Москве неизвестный не менее четырех раз выстрелил в мужчину

На востоке Москвы неизвестный не менее четырех раз выстрелил в мужчину, возбуждено уголовное дело, сообщили Накануне.RU в столичном управлении СКР.

По версии следствия, 22 февраля 2018 года вблизи жилых домов на Чертановской улице в Москве неизвестный совершил не менее четырёх выстрелов из огнестрельного оружия в мужчину 1975 года рождения.

"Потерпевший доставлен в городскую клиническую больницу, где ему оказывается вся необходимая помощь", - говорится в сообщении.

Следствие проверяет различные версии совершенного преступления, ведутся мероприятия по задержанию лица, причастного к нему.