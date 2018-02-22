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В Прикамье в ближайшие два года появится 14 новых детсадов
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Многодетная семья, дети, руки, детство, детский сад (2016) | Фото:vielfalt-bewegt-frankfurt.de

В ближайшие два года в Пермском крае будет введено 14 новых детсадов. Об этом было заявлено на заседании правительства региона.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора, в 2017 году было построено три садика более чем на 500 мест: в Перми, Кунгуре и Юсьвинском районе, а также начато строительство еще шести объектов на 1 300 мест. Предполагается, что в ближайшие два года будет возведено 14 детских садов.

По словам губернатора Пермского края Максима Решетникова, их число может быть и больше.

"Буквально сегодня на заседании Правительства России будет рассматриваться проект Постановления о выделении субъектам средств на строительство детских садов, в части создания ясельных групп. По проекту Пермскому краю предполагается направить 1 млрд рублей в течение ближайших двух лет, — отметил глава Прикамья. — Для региона это ощутимая поддержка, которая позволит нам существенно ускорить строительство детских садов и сократить дефицит мест там, где у нас в последние годы была массовая и не всегда продуманная застройка".

Максим Решетников(2017)|Фото: Федор Прокофьев, adm-lysva.ru

Отметим, что бюджет государственной программы "Развитие образования и науки" в 2017 году в Пермском крае превысил 30 млрд руб. Из девяти подпрограмм на заседании обсудили результаты и предстоящие изменения трех в направлениях: дошкольного, общего и дополнительного образования.

Особое внимание на заседании уделили вопросу дошкольного и общего образования детей с ограниченными возможностями здоровья. Всего в Прикамье порядка 500 детей-инвалидов в возрасте до 7 лет. Их семьям предоставляется компенсация затрат по воспитанию и обучению на дому.

С 2018 года в организации дошкольного образования детей-инвалидов ожидаются изменения. С этого года расходы на предоставление компенсации родителям за воспитание и обучение детей-инвалидов на дому будут доводиться непосредственно до садиков. Родители будут обращаться уже не в районные управления образования, а непосредственно в те детские сады, к которым прикреплен их ребенок.

Другие новости по темам: детский сад, программа, дошкольное образование, Максим Решетников
22.02.2018 14:56 Мск | информационная служба Накануне.RU
16:56 Екб


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В Прикамье в ближайшие два года появится 14 новых детсадов
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