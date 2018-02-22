Против экс-директора самарского филиала "Почты России" возбуждено новое уголовное дело

В отношении экс-директора самарского филиала "Почты России" Артура Игрушкина возбуждено новое уголовное дело, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

На этот раз Игрушкин подозревается в продаже супруге служебного автомобиля по заниженной цене.

По версии следствия, в феврале 2017 года Игрушкин продал своей супруге служебный автомобиль "Тойота Камри", 2009 года выпуска, по заниженной цене в размере 180 тыс. рублей, причинив организации ущерб в размере не менее 400 тыс.рублей.

Возбуждение уголовного дела признано прокурором Самарского района г. Самары законным и обоснованным.

Как сообщало Накануне.RU, ранее уголовное дело в отношении Игрушкина было возбуждено по статье 285 УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями".

Прокуратура провела проверку и установила, что с апреля 2016 года по ноябрь 2017 года для строительных работ на личном участке Игрушкина привлекались подчиненные.

В декабре 2017 года "Почта России" отстранила Игрушкина от исполнения обязанностей на период внеплановой служебной проверки информации о нарушениях в самарском филиале. 18 декабря по итогам служебной проверки Игрушкин был уволен.