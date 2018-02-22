Чтобы не задавали лишних вопросов: суд не будет больше допрашивать Порошенко

Оболонский районный суд Киева отказал защитникам свергнутого президента Виктора Януковича в повторном допросе нынешнего президента Петра Порошенко. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом заявил председательствующий судья Владислав Девятко.

Он уточнил, планирует ли защита заявить об отводе судьи, на что защитники ответили, что не планируют и объявляют ходатайство о повторном допросе Порошенко.

"Просим допросить свидетеля Петра Алексеевича Порошенко повторно. Мы понимаем, что генпрокурор и прокуратура полностью подконтрольны президенту и потому пытались спасти его от неудобных вопросов в течение всего времени допроса. Думаю, что прокуратура сослужила плохую службу, сорвав допрос", - заявил адвокат Виталий Сердюк.

На это прокуроры заявили, что защита просто не воспользовалась своим правом задать вопросы Порошенко и попросили судью отказать в повторном допросе, что и было удовлетворено.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, 21 февраля суд немедленно прервал допрос свидетеля Порошенко, как только адвокаты задали ему неудобный вопрос: почему Виктора Януковича в феврале 2014 года Верховная рада на следующий же день сместила за "самоустранение", а Порошенко устранился на целую неделю с 1 по 8 января, тайно отдыхая на Мальдивах, и никто не поставил вопрос о его самоустранении.