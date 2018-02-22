Фонд развития Югры подписал пакет соглашений о сотрудничестве в рамках сопровождения проекта "Бажен" с ответственным исполнителем проекта "Газпромнефть-Ангара" и его компаниями-партнерами, сообщили Накануне.RU в окружном департаменте общественных и внешних связей.

Всего было подписано восемь трехсторонних соглашений. Церемония подписания документов состоялась в Москве в присутствии заместителя губернатора Югры Алексея Забозлаева, исполняющего обязанности директора департамента промышленности Василия Дудниченко по итогам обсуждения хода реализации национального проекта "Технологический центр "Бажен" и возможности создания специализированной промышленной площадки (индустриального парка) на территории Югры для локализации промышленных производств в рамках проекта.



Подписи в документах поставили исполняющий обязанности генерального директора Фонда Роман Генкель, генеральный директор "Газпромнефть-Ангара" Кирилл Стрижнев, руководители компаний-партнеров "Новые технологии", "АДЛ Заканчивание", "ШАРЕД СЕРВИС ПРО", "СЕТАЛЬ", "Управляющая компания РОСНАНО", "СНК", "Ньютех Велл Сервис", "НПП ОЗНА-Инжиниринг".



Взаимодействие сторон будет нацелено на развитие перспективных проектов и сотрудничество в области разработки эффективной технологии добычи углеводородов из баженовской свиты на территории автономного округа. Фонд развития окажет содействие партнерам в доступе к региональным и федеральным мерам поддержки, привлечении инвестиций, посещении инвестиционных площадок, организации и проведении переговоров с органами местного самоуправления, энергетическими компаниями, потенциальными партнерами. В свою очередь "Газпромнефть-Ангара" предоставит компаниям-партнерам возможность испытания их оборудования и технологий на баженовском полигоне, будет привлекать для оказания нефтесервисных услуг.



Для координации действий и выработки совместных решений по направлениям сотрудничества было принято решение сформировать рабочую группу. Проведение следующей встречи участников проекта запланировано в рамках деловой программы Югорского промышленного форума, который пройдет в Ханты-Мансийске 10-11 апреля.



Напомним, "Газпром нефть" при поддержке правительства Югры реализует национальный проект "Технологический центр "Бажен" по созданию комплекса отечественных технологий и высокотехнологичного оборудования для разработки запасов баженовской свиты. Предполагаемое место реализации – Пальяновская площадь Красноленинского месторождения. Реализация проекта будет способствовать внедрению на территории автономного округа уникальных передовых технологий, связанных с добычей трудноизвлекаемых запасов нефти.