В Европе за прошлый год в четыре раза выросла заболеваемость корью

В течение 2017 года в Европе в четыре раза увеличилось число заболевания корью, отмечает Федералпресс с ссылкой на данные, опубликованные Европейским региональным бюро Всемирной организации здравоохранения (ЕРБ ВОЗ).

Так, в тройке лидеров по числу заболевших – Италия, Румыния и Украина.

Отмечается, что в 2017 году было зарегистрировано 21 тыс. 315 случаев кори с 35 летальными исходами, а в 2016 году этот показатель был рекордно низким – 5 тыс. 273.

Как сообщало Накануне.RU, ранее в российском надзорном ведомстве предупреждали об ухудшении ситуации с корью в европейских странах и на Украине.