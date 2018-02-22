Facebook и Instagram заработали после сбоя

Социальные сети Facebook и Instagram заработали после кратковременного сбоя, передает корреспондент Накануне.RU.

В четверг, 22 февраля, Facebook и Instagram были недоступны несколько минут. Это вызвало волну паники среди пользователей. Некоторые сообщали о внутренней ошибке на сервере. Однако спустя непродолжительное время все пришло в норму, в данный момент обе соцсети работают.

Напомним, в минувшую пятницу сайт российской социальной сети "ВКонтакте" оказался временно недоступен из-за проблем с доступом к сервисам.