Экс-замначальника Моторвагонного депо в Кургане стал фигурантом еще трех новых уголовных дел

На 43-летнего бывшего замначальника Моторвагонного депо Курган следователи возбудили 3 новых уголовных дела - в дополнении к предыдущим четырем.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в феврале - марте 2016 года он обманом похитил деньги, принадлежащие нескольким машинистам депо, а также получил от одного из машинистов взятку за сокрытие факта нарушения, допущенного локомотивной бригадой при эксплуатации электропоезда.

Также в конце января этого года стало известно, что 15 марта 2016 года мужчина получил от трех машинистов подвижного состава 16 тыс. рублей с каждого - за эти деньги замначальника депо пообещал мужчинам необоснованно завысить показатели их работы, связанные с обеспечением безопасности движения на железной дороги в 2015 году.

"Сейчас по уголовным делам проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на закрепление доказательственной базы. Расследование уголовных дел продолжается", - сообщили Накануне.RU в Уральском СУ на транспорте СК РФ.