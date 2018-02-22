Директор казанской школы, в которой ранее отравились более 40 человек, уволен

В Татарстане завершена прокурорская проверка по факту массового отравления учащихся и сотрудников "Казанбашской основной общеобразовательной школы".

Как напоминает Федералпресс, 10 февраля в приемный покой ГАУЗ "Арская ЦРБ" обратились 34 человека с признаками острого пищевого отравления после приема пищи в школьной столовой. Позже в районную больницу с аналогичными жалобами обратились еще 14 человек.

По информации прокуратуры региона, результаты проверки показали, что накануне массового отравления у повара школьной столовой наблюдались симптомы кишечного расстройства. Известно, что признаки инфекционного заболевания наблюдались у всех членов семьи работника, однако она не сообщила об этом администрации общеобразовательного учреждения и приступила к исполнению своих обязанностей без медицинского освидетельствования.

Известно, что во время отсутствия женщину заменял повар дошкольного учреждения, расположенного на территории школы. К работе также привлекалась работник столовой, которая параллельно осуществляла уборку пищеблока. Позже указанные лица поступили с признаками острой кишечной инфекции в Арскую ЦРБ.

В ходе проверки сотрудники территориального Роспотребнадзора выявили множество нарушений санитарно-эпидемиологических требований в работе пищеблока.

По данным надзорного ведомства, территориальным отделом Роспотребнадзора РТ в отношении директора школы, повара, кухонного работника и завхоза были составлены протоколы об административном правонарушении. Арский районный суд обязал завхоза и повара школьной столовой выплатить штраф в доход государства в размере 5 тыс. руб., а кухонного работника – 1 тыс. руб.

По итогам проверки директор школы получил выговор. Позже стало известно, что глава общеобразовательного учреждения написал заявление на увольнение по собственному желанию.