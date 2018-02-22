Песков прокомментировал слова Серебрякова о хамстве как "национальной идее России"

В Кремле прокомментировали слова актера Алексея Серебрякова о том, что национальная идея России заключается "в силе, наглости и хамстве".

"Кремль не относится к его позиции", - цитирует РИА Новости пресс-секретара президента Дмитрия Пескова.

На этой неделе в интервью видеоблогеру Юрию Дудю Серебряков выразил мнение, что национальная идея России заключается в силе, наглости и хамстве. "Если отъехать на 30, 50, 70 километров от Москвы, вы увидите много элементов из 1990-х годов. До сих пор ни знание, ни сообразительность, ни предприимчивость, ни достоинство не являются национальной идеей", - отметил он.

Серебряков - народный артист России, актер театра и кино. Снимался во многих российских фильмах, среди которых "9 рота" "Обитаемый остров", "Груз 200", "Левиафан", а также сериал "Бандитский Петербург". В 2012 году актер эмигрировал в Канаду вместе с семьей.