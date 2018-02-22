Экс-кандидат в свердловские губернаторы от КПРФ Алексей Парфенов требует деньги у бывшего соперника на выборах

Экс-кандидат в губернаторы Свердловской области от КПРФ Алексей Парфенов подал в суд на депутата Госдумы от "Справедливой России" Дмитрия Ионина, об этом сообщил депутат Госудумы на своей странице в Facebook.

Парфенов требует депутата компенсировать ему 250 тыс. рублей за "якобы понесенные им затраты в судебном процессе", который состоялся в сентябре прошлого года по иску Ионина, сообщил корреспондент Накануне.RU.

"Тогда я просил снять заезжего московского банкира от КПРФ за нарушения при использовании авторских прав в агитации", пишет депутат Госдумы.

Напомним, что тогда на телевидении вышел видеоролик кандидата в губернаторы Алексея Парфенова, где он читает стихотворение Василия Верова, а в данных этого ролика было указано, что отрывок принадлежит Александру Пушкину. В результате Свердловский областной суд решил не удовлетворять требования Дмитрия Ионина, который также баллотировался в губернаторы, так как в суд доставили некую копию документа, подтверждающую, что он заключил договор об использовании отрывка из стихотворения с его правообладателями.

Судебное заседание по вопросу компенсации расходов Парфенова назначено на конец марта.