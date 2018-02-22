В Челябинске на выходные объявлены НМУ первой степени опасности

В Челябинске на выходные объявлены неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности. Об этом Накануне.RU сообщили в челябинском гидрометцентре.

"23 – 25 февраля 2018 г. в Челябинской области в приземном слое атмосферы ожидаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ", – говорится в сообщении.

НМУ первой степени опасности объявлены с 19 часов 23 февраля до 11 часов 25 февраля.

Напомним, с 1 февраля на Коркинском разрезе действует три эндогенных пожара на площади 410 кв.м. Экологи считают, что одним из основных источников загрязнения атмосферного воздуха является угольный разрез.