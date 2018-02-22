В Анапе планируют создать военный инновационный технополис

В Анапе планируется создать военный инновационный технополис Минобороны РФ. Соответствующий указ президента РФ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Технополис создается "в целях поиска, развития и внедрения передовых идей и разработок, прорывных технологий в интересах обороноспособности Российской Федерации".
Минобороны поручено разработать положение о технополисе в течение трех месяцев.
Общее научное руководство исследовательскими проектами технополиса возложено на президента Курчатовского института Михаила Ковальчука.
Отдельным указом глава министерства обороны Сергей Шойгу назначен председателем попечительского совета Фонда перспективных исследований, Дмитрий Рогозин освобожден от этих обязанностей.