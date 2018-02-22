"Ростех" может продать долю "Уралвагонзавода" после того, как улучшит финансовое состояние актива

Корпорация "Ростех" может через три года продать долю Уралвагонзавода (УВЗ), но для начала корпорация приведёт в порядок финансовое состояние актива. Об этом сообщил ТАСС глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

"Это, может быть, потребует не так много времени, вероятно, в течение трех лет. Как только приведем в порядок. Думаю, что за три года актив станет интересным для инвестора", - сказал Чемезов.

По его словам, какая доля будет продана - решать правительству РФ, корпорация готова продать хоть 100%.

"Мы не нацелены все держать у себя, хранить. Наоборот, привели в порядок - продали. Держать все эти активы у себя - бессмысленно. Когда-то "Ростех" станет совсем небольшим, сохранит у себя какие-то пакеты акций оборонных предприятий, которые государство считает необходимым контролировать", - сообщил ТАСС глава госкорпорации.

Чемезов также рассказал, что перешедшая под контроль "Ростеха" корпорация в 2017 году сократила убыток более чем в три раза - с 4,4 млрд руб. до 1,3 млрд руб., в 2019 году предприятие может выйти на прибыль.

Напомним, 27 декабря 2016 г. Владимир Путин подписал указ о переводе предприятия госкорпорации "Ростех". В "Ростехе" планировали сделать на базе УВЗ и Курганмашзавода бронетанковый холдинг.