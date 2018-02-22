Украинская власть стала на путь репрессий, - Аmnesty International

Украина ступила на путь репрессий и забыла об обещаниях четырехлетней давности. Об этом заявила международная организация "Amnesty International" в своем ежегодном отчете.

"Мы наблюдали дальнейший регресс в вопросах соблюдения прав человека на Украине. Критики правительства, журналисты, некоммерческие организации стали объектами все возрастающего давления со стороны властей и ультраправых групп, которые под предлогом защиты от российской агрессии вступили на путь ущемления свободы слова и свободы ассоциаций", - говорится в отчете.

Организацию также "особо удручает тема секретных тюрем". В стране продолжается неправомерное задержание людей со стороны карательных органов, которые используют пытки.

Представители Подкомитета ООН по недопущению пыток после визита на Украину сообщали, что СБУ предоставила им доступ не ко всем местам лишения свободы и содержания, в частности, речь шла об объектах в Харькове. Когда правозащитники приехали во второй раз, у них сложилось впечатление, что помещение специально очистили, чтобы скрыть следы пыток, говорится в отчете. На момент проверки задержанных перевезли в другие места.

Организация не забыла упомянуть и про Крым, стандартно обвинив Россию в "притеснениях крымских татар".

Как сообщало Накануне.RU, "Amnesty International" не раз осуждала действия Киева. В мае она осудила запрет советской символики на Украине, а в декабре призвала освободить украинского журналиста Василия Муравицкого, обвиняемого в сотрудничестве с Россией.

В январе, напомним, Украину жестко раскритиковала организация "Human Rights Watch".