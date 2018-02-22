В Екатеринбурге открылся центр выдачи паспортов болельщика к ЧМ-2018

21 февраля в Екатеринбурге состоялось торжественное открытие центра выдачи паспортов болельщика (FAN ID) чемпионата мира по футболу 2018 года.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области, пункт расположен в здании торгового центра "Пассаж" на улице Вайнера, 9. Получить FAN ID должен каждый болельщик, который приобрел билет на матч ЧМ-2018: для этого необходимо заполнить анкету на сайте www.fan-id.ru или зарегистрироваться в центре регистрации и выдачи паспортов болельщика.

Обладательницей первого такого паспорта в Екатеринбурге стала Мария Панина, победительница конкурса на звание суперболельщиков от городов-организаторов ЧМ-2018.

Напомним, паспорт болельщика - персонифицированная карта зрителя, которая является частью системы идентификации поклонников футбола. Он является именным, оформляется и доставляется бесплатно и однократно на все матчи ЧМ-2018. Вместе с входным билетом паспорт болельщика обеспечит всем зрителям комфортный и быстрый проход на стадион. Иностранные зрители и лица без гражданства смогут въехать в Россию по FAN ID без оформления визы. Также паспорт болельщика даст право на бесплатный проезд в дополнительных поездах между городами-организаторами проведения ЧМ-2018 и в общественном транспорте городов-организаторов в дни матчей.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону, Волгограде, Калининграде и Екатеринбурге.