Греция выдала России "правую руку" главаря ОПГ Аслана Гагиева

Греция выдала России одного из главарей крупной организованной преступной группировки Артура Джиоева, сообщила Накануне.RU официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

В 2015 году Джиоева, который находился в международном розыске, задержали в Греции. 21 февраля его выдали России и заключили под стражу. Скрываясь от российских правоохранительных органов, Джиоев использовал поддельные водительские права.

Отмечается, что Джиоев был "правой рукой" руководителя преступной организации уроженца Грузии Аслана Гагиева. "Его роль заключалась в координации действий между структурными подразделениями - бандами, а также непосредственном участии в совершении убийств и других тяжких и особо тяжких преступлений", - сообщили в СКР.

По данным ведомства, при непосредственном участии Джиоева совершены: убийство в 2006 году Виктора Туаева; убийство в 2011 году заместителя директора ОАО "Финансовая лизинговая компания" Андрея Бурлакова и покушение на убийство бывшего заместителя председателя правления Мира-банка Анны Эткиной; убийство в 2012 году следователя Северного следственного отдела Московского межрегионального следственного управления СКР на транспорте Александра Леонова; убийство в январе 2013 года Марата Плиева; убийство в 2013 году заместителя прокурора Промышленного района Владикавказа Олега Озиева.

В СК добавили, что вместе с тем, компетентными органами Австрии продолжается рассмотрение вопроса о выдаче Гагиева.

Напомним, криминального авторитета перед экстрадицией в Россию заболел аэрофобией.

Гагиев, известный также под кличкой Джако, покинул Россию в 2013 году и был задержан в Австрии в январе 2015 года. Однако затем был выпущен под залог в 100 тысяч евро и едва не оказался в Болгарии, которая обвинила его в использовании фальшивого паспорта этой страны и запросила его выдачу. Однако болгарский запрос был отклонен.

Следователи полагают, что участники ОПС Аслана Гагиева, в которое помимо обычных боевиков входили сотрудники спецподразделений МВД, совершили громкие преступления и убийства. Часть исполнителей этих преступлений уже осуждена,остальные находятся под следствием. При этом заказчики убийств не установлены, так как они, по версии следствия, предпочитали напрямую иметь дело с Джако.