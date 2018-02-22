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22.02.2018
культура  |  добавить комментарий
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Дмитрий Пучков: Люди хотят видеть в кино подвиги, а оно у нас примитивное, как кирзовый сапог В Совете Торгово-промышленной палаты РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики состоялось обсуждение формирования в сфере культуры позитивного образа будущего страны. Большое внимание было уделено ситуации в отечественном кинематографе, многих удивляет, что на широком экране совсем нет фильмов про людей труда, аграриев, учителей и врачей, да хотя бы просто показывающих страну и ее прошлое без грязи. Своей оценкой качества современной кинопродукции в беседе с Накануне.RU поделился участник обсуждения –​​​​​​​ блогер и публицист Дмитрий "Гоблин" Пучков.
15.02.2018
от издателя  |  комментариев: 8


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22.02.2018
политика ;
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Новости
22.02.2018 13:36 Мск (15:36 Екб)
общество | В России
Греция выдала России "правую руку" главаря ОПГ Аслана Гагиева
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наручники арест задержание (2018) | Фото:В.Н. Горелых

Греция выдала России одного из главарей крупной организованной преступной группировки Артура Джиоева, сообщила Накануне.RU официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
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В 2015 году Джиоева, который находился в международном розыске, задержали в Греции. 21 февраля его выдали России и заключили под стражу. Скрываясь от российских правоохранительных органов, Джиоев использовал поддельные водительские права.

Отмечается, что Джиоев был "правой рукой" руководителя преступной организации уроженца Грузии Аслана Гагиева. "Его роль заключалась в координации действий между структурными подразделениями - бандами, а также непосредственном участии в совершении убийств и других тяжких и особо тяжких преступлений", - сообщили в СКР.

Артур Джиоев, член ОПГ Аслана Гагиева(2018)|Фото: sledcom.ru

По данным ведомства, при непосредственном участии Джиоева совершены: убийство в 2006 году Виктора Туаева; убийство в 2011 году заместителя директора ОАО "Финансовая лизинговая компания" Андрея Бурлакова и покушение на убийство бывшего заместителя председателя правления Мира-банка Анны Эткиной; убийство в 2012 году следователя Северного следственного отдела Московского межрегионального следственного управления СКР на транспорте Александра Леонова; убийство в январе 2013 года Марата Плиева; убийство в 2013 году заместителя прокурора Промышленного района Владикавказа Олега Озиева.

В СК добавили, что вместе с тем, компетентными органами Австрии продолжается рассмотрение вопроса о выдаче Гагиева.

Напомним, криминального авторитета перед экстрадицией в Россию заболел аэрофобией.

Гагиев, известный также под кличкой Джако, покинул Россию в 2013 году и был задержан в Австрии в январе 2015 года. Однако затем был выпущен под залог в 100 тысяч евро и едва не оказался в Болгарии, которая обвинила его в использовании фальшивого паспорта этой страны и запросила его выдачу. Однако болгарский запрос был отклонен.

Следователи полагают, что участники ОПС Аслана Гагиева, в которое помимо обычных боевиков входили сотрудники спецподразделений МВД, совершили громкие преступления и убийства. Часть исполнителей этих преступлений уже осуждена,остальные находятся под следствием. При этом заказчики убийств не установлены, так как они, по версии следствия, предпочитали напрямую иметь дело с Джако.

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22.02.2018 13:36 Мск | информационная служба Накануне.RU
15:36 Екб


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Самого разыскиваемого российского киллера не смогли экстрадировать из Австрии из-за аэрофобии

Ранее 24.08.2017 21:11 Мск
18 лет "строгача" получил участник преступного сообщества Аслана Гагиева








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Греция выдала России "правую руку" главаря ОПГ Аслана Гагиева
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