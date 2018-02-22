В Ханты-Мансийске установлен "красный" уровень террористической опасности

В Ханты-Мансийске на 15 суток установлен критический "красный" уровень террористической опасности на срок не более 15 суток. Причина - получение от правоохранительных органов информации о возникновении угрозы террористического акта. Такова легенда учений, которые проходят в окружной столице.

Как сообщили Накануне.RU в управлении общественных связей столицы Югры, силовики, органы госвласти и чиновники проводят мероприятия, направленные на обеспечение безопасности личности, общества и государства.

Усилен контроль за передвижением транспортных средств через административные границы города, досмотр транспортных средств осуществляется с применением технических средств обнаружения оружия и взрывчатых веществ. Проводятся дополнительные проверки объектов критической инфраструктуры, жизнеобеспечения, транспорта, мест массового пребывания людей. На улицах, площадях общественных местах, транспортных магистралях, вокзалах и аэропорту выставлены усиленные патрули, в том числе с привлечением кинологических служб.

Жителям Ханты-Мансийска рекомендуется выходя на улицу, брать с собой документы, удостоверяющие личность, воздержаться от посещения мест большого скопления людей, обращать внимание на на появление незнакомых подозрительных автомобилей или людей рядом с домом.