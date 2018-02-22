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Правительство Югры утвердило Елену Дарибабину на должность руководителя Югорского фонда капремонта
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Врио гендиректора фонда капремонтов Югры Елена Дарибабина (2016) | Фото: admhmao.ru

Правительство Югры на сегодняшнем заседании утвердило Елену Дарибабину на должность руководителя Югорского фонда капремонта, сообщили Накануне.RU в окружном департаменте общественных и внешних связей.

"По результатам двух этапов проведенного конкурса, комиссией принято решение признать победителем для назначения на должность руководителя Фонда капремонта Елену Дарибабину", - отметил директор профильного департамента Егор Ковальчук.

Первый заместитель губернатора Геннадий Бухтин поздравил нового главу фонда капремонта с назначением и уже дал распоряжение разобраться с появившейся проблемой.

"Людям пришли счета, но они не могут дозвониться на ваши горячие линии. Временно, пока это не разрешится, увеличьте количество людей, чтобы линии не были заняты все время", - нацелил на работу заместитель губернатора Югры.

В свою очередь Елена Дарибабина поблагодарила правительство округа за оказанное доверие и поделилась планами работы на ближайшее время.

"На сегодняшний момент я вижу три основных вектора дальнейшего развития фонда. Это, в первую очередь, повышение качества выполняемых подрядчиками работ. После роста уровня собираемости взносов для нас данный вопрос вышел на первый план. Во-вторых, необходимо более активно работать с уменьшением суммы задолженности по взносам на капремонт. И третье направление вытекает из первых двух – мы будем усиливать работу по более тесному взаимодействию со всеми заинтересованными в капремонте домов лицами, в первую очередь – с собственниками жилых помещений. Будем более плотно вовлекать их в процесс капремонта их домов. Уверена, это поможет и усилить контроль за качеством проводимых работ, и позволит снизить задолженность", - заявила новый глава фонда капремонта.

Напомним, повторный конкурс на замещение должности руководителя Югорского фонда капитального ремонта многоквартирных домов был объявлен окружным департаментом жилищно-коммунального комплекса и энергетики в конце ноября 2017 года. На первом этапе конкурса комиссией было принято решение о допуске претендентов к сдаче квалификационного экзамена, а также публичной защите предложений по организации деятельности фонда. На втором этапе конкурса комиссией проведено собеседование с целью уточнения профессиональных знаний, навыков, опыта, оценки трудовой деятельности и карьеры претендентов, оценки их деловых и личностных качеств.

На пост претендовали четверо. Кроме и.о. главы это были депутат думы Сургута, заместитель гендиректора "Сургутстройтрест" Ольга Леснова, бывший сотрудник ФСБ и один из учредителей инвестиционной строительной компании "Новые технологии" Борис Дутов и начальник отдела жилищной инфраструктуры департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Югры Алексей Ряднов.

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15:08 Екб


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Елена Дарибабина возглавила Югорский фонд капремонта

Ранее 01.02.2018 08:21 Мск
В Югре выбирают директора фонда капитального ремонта








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Правительство Югры утвердило Елену Дарибабину на должность руководителя Югорского фонда капремонта
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