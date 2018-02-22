Украина переходит в Донбассе к "операции объединенных сил", - генштаб ВСУ

Украина переходит в Донбассе от "АТО" к "операции объединенных сил" под руководством человека с боевым опытом. Об этом на "Радио Свобода" заявил начальник генштаба ВСУ Виктор Муженко.

"Это предусматривает четкую структуру системы управления, подчиненность определенных сил и средств военному руководству, создание объединенного оперативного штаба как основного органа управления этой операцией на территории Донецкой и Луганской областей", - сказал он.

По его словам, начальником объединенных сил будет человек, имеющий боевой опыт и достаточно навыков, знаний и опыта. Кандидатуры в кратчайшие сроки будут предоставлены Петру Порошенко для утверждения.

Наиболее вероятным кандидатом на этот пост считается нынешний командующий силами "АТО" генерал-лейтенант Михаил Забродский. Он окончил инженерно-космическую Академию имени Можайского в Санкт-Петербурге и, приняв российскую присягу, почти пять лет служил по контракту в российской армии, после чего вернулся на Украину. Оттуда был отправлен на обучение в США - в "United States Army Command and General Staff College". В 2009 году был назначен командиром украинского контингента в Косово, в составе украинско-польского батальона "УкрПолбат".

Напомним, как сообщало Накануне.RU, главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, чтоУкраина станет "полигоном испытаний" для урегулирования военных конфликтов в Европе.