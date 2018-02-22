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культура  |  добавить комментарий
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от издателя  |  комментариев: 8


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политика ;
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Фанаты сняли пародию на избиение Dj Smash пермским депутатом
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Dj Smash. Клуб Дом культуры (2018) | Фото: youtube.com/channel/UCJ3K_6_08SF0u-NuXO4DSBw

В сети появилось видео в поддержку Dj Smash, который пострадал в драке в пермском ночном клубе, передает корреспондент Накануне.RU.

В ролике фанаты ди-джея обыгрывают, как экс-депутат краевого заксобрания, боец Александр Телепнев делает селфи с музыкантом, однако позже якобы ломает Андрею Ширману челюсть. Создатели видео называют поступок "идеальным для депутата" и просят "брать с него пример".

Напомним, Ширман пострадал в ночь на 10 февраля. По версии исполнителя, он отдыхал в пермском клубе "Дом культуры", когда к нему подошел пьяный местный житель Сергей Ванкевич и потребовал совместное фото, хотя певец ранее специально сделал кадры со всеми, кто этого хотел. Получив отказ, пермяк попытался оттащить звезду от барной стойки.

Dj Smash. Клуб Дом культуры(2018)|Фото: youtube.com/channel/UCJ3K_6_08SF0u-NuXO4DSBw

Dj Smash. Клуб Дом культуры(2018)|Фото: youtube.com/channel/UCJ3K_6_08SF0u-NuXO4DSBw

После к "разговору" якобы присоединился бывший депутат заксобрания края, мастер спорта по рукопашному бою Александр Телепнев: он ударил Ширмана в висок и челюсть, после чего оба стали добивать упавшего музыканта. Результат – открытый перелом челюсти со смещением, перелом кости лица правой щеки, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и другие травмы. Политик вину отрицает.

Dj Smash. Клуб Дом культуры(2018)|Фото: youtube.com/channel/UCJ3K_6_08SF0u-NuXO4DSBw

Dj Smash. Клуб Дом культуры(2018)|Фото: youtube.com/channel/UCJ3K_6_08SF0u-NuXO4DSBw

Dj Smash. Клуб Дом культуры(2018)|Фото: youtube.com/channel/UCJ3K_6_08SF0u-NuXO4DSBw

Добавим, Ширман рассказал в Instagram о своем состоянии.

"Я иду на поправку семимильными шагами, и вы даже не представляете, как приятно чувствовать, что у тебя не две челюсти, а снова одна. Больничный продлен пока на три недели, ждет еще одна мини-операция, но все под полным контролем талантливых врачей, о которых я обязательно расскажу вам позже отдельным постом. Эмоции переполняют, силы копятся, характер твердеет, а следствие идет. О деталях позже, но поверьте, скоро интересные новости не заставят себя ждать!", - написал музыкант.

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15:00 Екб


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Фанаты сняли пародию на избиение Dj Smash пермским депутатом
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