Московские власти устранили ряд замечаний в квартирах первых переселенцев по программе реновации

Власти Москвы устранили ряд замечаний в первых квартирах, предложенных к заселению в рамках программы реновации, сообщили Накануне.RU в пресс-службе столичного правительства.

Первые переселенцы уже посмотрели квартиры в стартовом доме на 5-й Парковой улице (дом 62б). "Свое согласие на переезд по программе реновации дали 134 семьи — это 85 процентов жителей домов. 112 семей собрали полный пакет документов, а 16 уже заключили договоры. В дом на 5-й Парковой переезжают жители двух ветхих пятиэтажек, расположенных на улице Константина Федина", - говорится в сообщении.

К настоящему времени 153 семьи уже посмотрели новые квартиры. По двадцати квартирам были замечания. "Горожане жаловались на то, что не включается плита, отсутствует розетка, не отрегулирована дверь на балкон. Большинство замечаний уже устранили", - отметили в мэрии.

Как сообщало Накануне.RU, в программу реновации входит 5171 дом.