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Найден автомобиль жителя Екатеринбурга, в ноябре прошлого года пропавшего по пути на работу
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машина, убийство, розыск, Екатеринбург (2018) | Фото: СКР Свердловской области

В Екатеринбурге продолжается расследование уголовного дела об убийстве, возбужденного после безвестного исчезновения местного жителя Андрея Валитова. Обнаружен автомобиль, с которым пропал мужчина.

Напомним, утром 14 ноября 2017 года Валитов вышел из дома по улице Черепанова и поехал на работу на своей машине ZAZ Chance серебристого цвета с госномером Т725МС (96 регион). До момента безвестного исчезновения мужчина находился в районе дома №62 по улице Минометчиков в Екатеринбурге. Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, также был зафиксирован проезд данного авто по направлению в сторону аэропорта Кольцово. С 14 ноября местонахождение Валитова остается неизвестным.

машина, убийство, розыск, Екатеринбург(2018)|Фото: СКР Свердловской области

"В январе 2018 года на территории необорудованной автомобильной стоянки, расположенной возле дома №45 по улице Блюхера в Екатеринбурге, обнаружен автомобиль марки ZAZ Chance серебристого цвета, г/н Т725МС 96 региона, на котором передвигался Валитов перед его безвестным исчезновением", - добавили в следствии.

машина, убийство, розыск, Екатеринбург(2018)|Фото: СКР Свердловской области

Приметы пропавшего: рост 182 см, волосы светло-русые короткие, телосложение плотное, глаза зеленые, шрам на губе, мизинец не разгибается, на лбу имелось родимое пятно. Был одет в вязаную красную шапку, синий спортивный костюм, черные кроссовки "Найк", футболка красно-белого цвета с полосками, на шее имелась золотая цепочка.

водитель, розыск, Екатеринбург(2017)|Фото: sverdlovsk.sledcom.ru

Следователи обращаются ко всем, кому что-либо известно о возможном местонахождении мужчины или обстоятельствах его исчезновения, а также об обнаруженном автомобиле, сообщить эту информацию по телефонам территориального следственного отдела СКР в Екатеринбурге: 8 (343) 354-08-31, 8 (343) 354-08-02, либо по "телефону доверия" ГУ МВД России по Свердловской области: 8 (343) 358-71-61, или же по линии 02. Конфиденциальность гарантируется.

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22.02.2018 12:59 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
14:59 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 19.12.2017 15:46 Мск
В Екатеринбурге мужчина пропал по пути на работу: вместе с ним исчез его автомобиль








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Найден автомобиль жителя Екатеринбурга, в ноябре прошлого года пропавшего по пути на работу
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