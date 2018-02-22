Посольство РФ в Черногории усилило меры безопасности после взрыва у дипмиссии США

Посольство РФ в Подгорице усилило меры безопасности после того, как неизвестный кинул гранату в здание посольства США.

Российское посольство при этом работает в штатном режиме.

В дипмиссии отметили, что пока рекомендаций для россиян в связи с инцидентом у американского посольства нет, передает РИА Новости.

Напомним, около полуночи по местному времени неизвестный забросил на территорию дипломатического представительства взрывное устройство, после чего совершил самоподрыв. В результате злоумышленник погиб, других жертв и пострадавших нет.

Американское посольство в Черногории рекомендовало своим гражданам до особого распоряжения не появляться в прилегающих районах, также избегать больших собраний и демонстраций и следовать указаниям местных властей.