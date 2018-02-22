В Зауралье убийца семьи в Петухово приговорен к пожизненному лишению свободы

Убийца семьи из трех человек в Петухово отправится в колонию на пожизненный срок, такое решение принял Курганский областной суд, передает корреспондент Накануне.RU.

В ходе следствия было установлено, что в апреле прошлого года обвиняемый приехал к дому своего знакомого в приграничном городе Петухово. Весь город прекрасно знал, что хозяин дома - бывший полицейский, который, находясь на пенсии, торговал привезенными из Казахстана сигаретами и алкоголем.

Злоумышленник вместе с хозяином загрузили в машину осужденного 1 тыс. блоков сигарет, после чего продавец назвал цену за товар. Покупателю данная сумма показалась завышенной - из-за этого и разгорелся конфликт.

"Обвиняемый, используя имеющееся при себе огнестрельное оружие, произвел не менее 3 выстрелов в голову потерпевшего, от чего последний скончался на месте происшествия. Далее обвиняемый, вооружившись неустановленным следствием колюще-режущим предметом, совершил убийство тещи потерпевшего, после чего незаконно проник в его дом и совершил убийство его супруги. Похитив чужое имущество, с места происшествия мужчина на своем автомобиле скрылся", - сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

После совершения тройного убийства злоумышленник скрылся с места происшествия, однако через несколько дней был задержан на территории Тюменской области.

Судом удовлетворены исковые требования потерпевших о взыскании с осужденного материального и морального вреда.