Перед судом предстанет житель Среднего Урала, обвиняемый в убийстве супруга своей бывшей жены

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу жителя Березовского, который обвиняется в убийстве мужа своей бывшей жены, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловской прокуратуры.

У обвиняемого и его бывшей жены был совместный частный дом, который после развода они использовали по договоренности.

По версии следствия, за день до Нового года супруги хотели провести в частном доме выходные, но не успели этого сделать, так как их вызвали в полицию. Бывший муж - обвиняемый написал заявление в полицию о незаконном проникновении в дом. Когда супруги вернусь из отделения, то в дом уже попасть не смогли. Обвиняемый выстрелил из ружья в супруга своей бывшей жены. Мужчина скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.

Уголовное дело направлено в суд. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.