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Есть 90 дней. Госохрана Свердловской области проверит, является ли башня объектом культурного наследия
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телебашня, Екатеринбург, техника, работы (2018) | Фото: Накануне.RU

Екатеринбургскую недостроенную телебашню могут отнести к объектам культурного наследия. Управление госохраны объектов культурного наследия Свердловской области приняло заявление от общественника города, председателя областного отделения ВООПИиК Олега Букина, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Как сообщили в госохране, заявление было принято в работу, сейчас управление направило запрос в экспертную организацию, которая и даст своё заключение - обладает ли объект признаками культурного наследия. Максимальный рабочий срок - 90 рабочих дней. Все зависит от процесса.

"Может ли УГМК снести объект? По сути, да, потому что никакого прямого запрета нет. Башня не является ни памятником культурного наследия ни выявленным объектом культурного наследия. Бывали такие случаи, когда специалисты выходили на объект, чтобы оценить и провести анализ, а его уже снесли", - сообщила специалист отдела правовой и организационной работы управления госохраны Евгения Игнатова.

Напомним, пару дней назад Олег Букин подал заявление на включение недостроенной телебашни в реестр памятников истории и культуры.

УГМК планирует на месте телебашни возвести ледовую арену. Заниматься сносом долгостроя будет магнитогорское АО "Работы взрывные специальные". Свердловские власти утверждали, что объект портит имидж города, принимающего ЧМ-2018. В компании заявили, что телебашню "не спасут никакие митинги", и пообещали оповестить екатеринбуржцев о ее сносе за пять дней. Точной даты до сих пор нет.

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22.02.2018 12:35 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
14:35 Екб


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