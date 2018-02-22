В Петербурге наледь продолжает падать на людей: возбуждено новое уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту падения наледи на женщину в Санкт-Петербурге.

Как сообщили Накануне.RU в СКР, неустановленные сотрудники одного из обществ с ограниченной ответственностью Петербурга, занятые капитальным ремонтом фасада многоквартирного дома на улице Большой Зеленина, не очистили наледь на принадлежащих им строительных лесах, установленных на фасаде данного дома. В результате вечером 12 февраля произошло падение наледи на проходившую мимо женщину: та была госпитализирована в одну из городских больниц.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Сейчас выясняются все обстоятельства, устанавливаются лица, причастные к инциденту.

Напомним, недавно в Петербурге на 9-летнего школьника рухнула наледь во время чистки крыши коммунальщиками, а еще раньше в похожей ситуации погибла пенсионерка. В обоих случаях были также возбуждены уголовные дела.