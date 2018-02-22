"Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" увеличил ресурсную базу

"Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" в 2017 году обеспечил восполнение ресурсной базы более чем в 2,5 раза. Как сообщили Накануне.RU в компании, промышленные запасы углеводородов (категории А, В1 и С1 по российской классификации) возросли на 20 млн т нефтяного эквивалента.

Прирост обусловлен переоценкой остаточных запасов на зрелых месторождениях, а также эксплуатационным бурением. Кроме того, подтверждены геологические запасы Западно-Чатылькинского участка (входит в Отдаленную группу месторождений), прирост извлекаемых запасов по нему составил 2,7 млн т н. э.

"Современные методы геологоразведки и интенсификации добычи углеводородов позволяют по-новому определять перспективы зрелых месторождений юга Ямала. Залежи, которые 15–20 лет назад считались нерентабельными, сегодня эффективно разрабатываются за счет последовательного снижения операционных затрат в эксплуатационном бурении и применения современных технологий освоения скважин", – отметил генеральный директор "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза" Александр Шушаков.

Отметим, по состоянию на 31 декабря 2017 года суммарные запасы углеводородов компании "Газпром нефть" категорий "доказанные" и "вероятные" (по международным стандартам SPE-PRMS) составили 2,78 млрд тонн нефтяного эквивалента. Объем углеводородов, добытых в 2017 году (89,75 млн тонн н. э.), возмещен новыми запасами на 170%.