На Южном Урале суд встал на сторону УФАС в споре с миндортрансом по контракту на строительство дороги

Арбитражный суд Челябинской области отказа миндортрансу в отмене решения УФАС, признавшего незаконным заключение контракта на строительство дороги Кирса-Казанцевский, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

Контракт стоимостью более 40 млн рублей был заключен с АО "Южуралмост" без проведения торгов, что привело, по мнению УФАС, к устранению конкуренции.

Суд посчитал, что ограниченность финансовых лимитов бюджетных обязательств в рамках федеральной целевой программы и расторжение контракта с предыдущим подрядчиком не свидетельствуют о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, позволяющих заключать контракт без торгов.