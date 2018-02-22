Против пермского противника "Хабада" началась проверка после публикации о смерти азербайджанского студента

В Перми центр по противодействию экстремизму краевой полиции начал проверку против активиста Романа Юшкова. Поводом стала публикация о смерти азербайджанского студента и последовавший за ней скандал, передает корреспондент Накануне.RU.

Речь идет о тексте Юшкова, который он написал для "Агентства политических новостей" (АПН). В нем говорится, что Чингиз Михаил-оглы Исаев, ранее несколько лет возглавлявший пермское отделение Всероссийского Азербайджанского конгресса, якобы начал непрозрачный сбор денег в рамках кампании после смерти в Перми азербайджанского студента Гусейна Мустафаева.

"Меня вызвали на дачу объяснений в центр "Э". Причина – Исаев написал заявление. Вероятно, последует проверка моей публикации", – рассказал Накануне.RU Юшков.

Напомним, Юшков известен в Перми акциями протеста против бесплатной выдачи общине "Хабад Любавич" участка ценой в 73 млн руб. и строительства мечети в густонаселенном мигрантами районе.