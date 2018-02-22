"Продам цирк, клоуны в комплекте". На Avito выставили на продажу екатеринбургский цирк

На сайте частных объявлений Avito в разделе "готовый бизнес" выставлен на продажу Екатеринбургский государственный цирк. Стоимость 3,8 млрд рублей, передаёт корреспондент Накануне.RU.

В объявлении, которое размещено вчера, сообщается: "Продам цирк (клоуны в комплекте) в самом центре города миллионника России".

Далее идет информация об объекте продажи - "Открыт 1 февраля 1980 года. По своей конструкции здания считается одним из лучших в Европе и приспособлен для самых сложных постановок, а его интерьер отделан уральским камнем. В цирке 2 558 мест, два манежа (основной и репетиционный). Более 20 млн зрителей посетили цирк за время его существования". Кроме того, объявление содержит информацию о вкладе в улучшение цирка его директора Анатолия Марчевского.

Добавим, что, кроме видов цирка, странное объявление содержит фотографии жутковатых клоунов.

По данным Avito, продавец, зарегистрированный на сайте с 2012 года, ранее продавал бас-гитару, флейту и iPad.

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