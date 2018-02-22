Список "королей госзаказа" обновился наполовину. В тройке - уральский олигарх

Forbes составил новый рейтинг "королей госзаказа", который может оказаться последним, так как в прошлом году госкомпании получили от Правительства РФ разрешение не раскрывать победителей своих тендеров, передает корреспондент Накануне.RU.

Рейтинг-2018 возглавили Алексей Крапивин, Валерий Маркелов и Борис Ушерович - собственники группы компаний "1520", занимающейся проектированием и строительством железных дорог. Сумма господрядов бизнесменов - 218,2 млрд руб.

Алексей Крапивин — сын покойного Андрея Крапивина, бывшего советника руководителя РЖД Владимира Якунина. Валерий Маркелов и Борис Ушерович были партнерам Крапивина-старшего. После ухода Якунина из РЖД сотрудничество с группой продолжилось, и владельцы "1520" впервые возглавили рейтинг. "Росжелдорпроект" получил два подряда от РЖД на сумму почти 230 млрд руб.

На втором месте с суммой подрядов в 173,5 млрд руб. акционер ТМК и "Синары" Дмитрий Пумпянский. Основные заказчики - "Роснефть" и РЖД. ТМК в 2017-м получила долгосрочные заказы на поставку труб "Роснефти" и ее "дочкам". На двух самых крупных тендерах "Роснефти" ТМК получила заказы на 228 млрд руб. "Синара" в 2017 г. получила контракты от РЖД на 5,5 млрд руб., а СП "Синары" с Siemens "Уральские локомотивы" — на 12,5 млрд руб.

Добавим, что еще один представитель уральской промышленности - владелец первоуральского завода "Уралтрубпром" Георгий Архипов расположился на 18 месте рейтинга. Сумма господрядов - 29,5 млрд руб., завод получил несколько долгосрочных контрактов от "Роснефти".

Третье место благодаря тендерам "Газпрома" занял Аркадий Ротенберг. Сумма подрядов его компании "Стройгазмонтаж" (строит мост через Керченский пролив) - 88,1 млрд руб. Летом 2017 г. СМИ писали о проблемах с опорами моста, но Ротенберг опроверг эту информацию, а в начале 2018 г. проинспектировал стройку и заявил, что работы опережают график. СГМ по-прежнему крупный подрядчик "Газпрома" и в 2017 г. получил около сотни заказов. Отметим, год назад лидерство в рейтинге перехватили владельцы компании "Петон" Игорь Мнушкин, Олег Поляков и Владимир Зайцев, сместив Аркадия Ротенберга на 7-е место.

В пятерке - акционеры ЧТПЗ Андрей Комаров и Александр Федоров (63,9 млрд руб. благодаря заказам "Роснефти" и "Газпрома") и владельцы ЗАО ВАД Валерий Абрамов и Виктор Перевалов (63,5 млрд руб.).

При составлении рейтинга были проанализированы тендеры на сумму свыше 1 млрд руб. Forbes отмечает, что рейтинг обновился наполовину, а завсегдатаи получили заметно меньше заказов.