Список "королей госзаказа" обновился наполовину. В тройке - уральский олигарх

в этот день
23.02.18
00:04
В Екб.02:04
Академики РАН направили Путину повторное письмо о "некомпетентности ФАНО"
Студенты МГУ собрали подписи против фан-зоны возле кампуса
Сбербанк признал проблемы с обращением новых банкнот
Главное
У Крушельницкого и Брызгаловой отобрали бронзовые медали Олимпиады-2018

Тема дня
"За товарищей умереть нестрашно" На рассвете 27 апреля 1985 года спутники США зафиксировали мощную вспышку там, где не ждали – на афгано-пакистанской границе. Взрыв такого масштаба мог говорить только о советском присутствии. В этом месте находилась американская база подготовки моджахедов партии "Исламское общество Афганистана", в плену у них оказалось несколько советских солдат…
22.02.2018
культура  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

Дмитрий Пучков: Люди хотят видеть в кино подвиги, а оно у нас примитивное, как кирзовый сапог В Совете Торгово-промышленной палаты РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики состоялось обсуждение формирования в сфере культуры позитивного образа будущего страны. Большое внимание было уделено ситуации в отечественном кинематографе, многих удивляет, что на широком экране совсем нет фильмов про людей труда, аграриев, учителей и врачей, да хотя бы просто показывающих страну и ее прошлое без грязи. Своей оценкой качества современной кинопродукции в беседе с Накануне.RU поделился участник обсуждения –​​​​​​​ блогер и публицист Дмитрий "Гоблин" Пучков.
15.02.2018
от издателя  |  комментариев: 8


Регионы предлагают вернуться к одноуровневой модели местного самоуправления Регионы подняли вопрос о возврате к одноуровневой системе местного самоуправления, которая существовала в России до 2003 г. При этой системе местные органы власти формировались на базе крупных городов и районов и не имели территориального подразделения. Принятый в 2003 г. федеральный закон закрепил на всей территории РФ двухуровневую систему. Первый уровень – городские и сельские поселения, второй - городские округа и муниципальные районы.
22.02.2018
политика ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
"Картошку жарили, а потом тр...сь". На Южном Урале задержали педофила, который насиловал детдомовцев в присутствии воспитателя
Турчинов признал, что Януковича отстранили "по понятиям", а Крымом пожертвовали ради легализации Порошенко
Порошенко призвал в Мюнхене "дожать Россию" и захватить Донбасс силами ООН
В Тюменской области на карантин закрыли 181 школу
В РКК "Энергия" признали окончание доминирующего положения РФ в космонавтике
Ритейлеры заявили об угрозе закрытия аптек в малых городах
Депутат Госдумы ответил на ввод эсминцев США в Черное море
В Россию доставили раненых из Сирии - Bloomberg
Голосование
Кто или что больше всего пострадает от "кремлевского доклада" США?

Олигархи и чиновники РФ

Трамп и администрация США

Народ России

Российско-американские отношения

Никто, это не имеет никакого значения

Ничего не слышал про доклад


Результаты 1263

Список "королей госзаказа" обновился наполовину. В тройке - уральский олигарх
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

Алексей Миллер, Дмитрий Пумпянский (2017) | Фото: ТМК

Forbes составил новый рейтинг "королей госзаказа", который может оказаться последним, так как в прошлом году госкомпании получили от Правительства РФ разрешение не раскрывать победителей своих тендеров, передает корреспондент Накануне.RU.
Читайте также:

Рейтинг-2018 возглавили Алексей Крапивин, Валерий Маркелов и Борис Ушерович - собственники группы компаний "1520", занимающейся проектированием и строительством железных дорог. Сумма господрядов бизнесменов - 218,2 млрд руб.

Алексей Крапивин — сын покойного Андрея Крапивина, бывшего советника руководителя РЖД Владимира Якунина. Валерий Маркелов и Борис Ушерович были партнерам Крапивина-старшего. После ухода Якунина из РЖД сотрудничество с группой продолжилось, и владельцы "1520" впервые возглавили рейтинг. "Росжелдорпроект" получил два подряда от РЖД на сумму почти 230 млрд руб.

рейтинг "Короли госзаказа", Крапивин, Маркелов, Ушерович(2018)|Фото: forbes.ru

На втором месте с суммой подрядов в 173,5 млрд руб. акционер ТМК и "Синары" Дмитрий Пумпянский. Основные заказчики - "Роснефть" и РЖД. ТМК в 2017-м получила долгосрочные заказы на поставку труб "Роснефти" и ее "дочкам". На двух самых крупных тендерах "Роснефти" ТМК получила заказы на 228 млрд руб. "Синара" в 2017 г. получила контракты от РЖД на 5,5 млрд руб., а СП "Синары" с Siemens "Уральские локомотивы" — на 12,5 млрд руб.

рейтинг "Короли госзаказа", Пумпянский(2018)|Фото: forbes.ru

Добавим, что еще один представитель уральской промышленности - владелец первоуральского завода "Уралтрубпром" Георгий Архипов расположился на 18 месте рейтинга. Сумма господрядов - 29,5 млрд руб., завод получил несколько долгосрочных контрактов от "Роснефти".

Третье место благодаря тендерам "Газпрома" занял Аркадий Ротенберг. Сумма подрядов его компании "Стройгазмонтаж" (строит мост через Керченский пролив) - 88,1 млрд руб. Летом 2017 г. СМИ писали о проблемах с опорами моста, но Ротенберг опроверг эту информацию, а в начале 2018 г. проинспектировал стройку и заявил, что работы опережают график. СГМ по-прежнему крупный подрядчик "Газпрома" и в 2017 г. получил около сотни заказов. Отметим, год назад лидерство в рейтинге перехватили владельцы компании "Петон" Игорь Мнушкин, Олег Поляков и Владимир Зайцев, сместив Аркадия Ротенберга на 7-е место.

рейтинг "Короли госзаказа", Ротенберг(2018)|Фото: forbes.ru

В пятерке - акционеры ЧТПЗ Андрей Комаров и Александр Федоров (63,9 млрд руб. благодаря заказам "Роснефти" и "Газпрома") и владельцы ЗАО ВАД Валерий Абрамов и Виктор Перевалов (63,5 млрд руб.).

При составлении рейтинга были проанализированы тендеры на сумму свыше 1 млрд руб. Forbes отмечает, что рейтинг обновился наполовину, а завсегдатаи получили заметно меньше заказов.

Другие новости по темам: короли госзаказа, Forbes, Пумпянский, Алексей Крапивин, Валерий Маркелов и Борис Ушерович
22.02.2018 11:54 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
13:54 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 02.03.2017 12:21 Мск
Ротенберг перестал быть "королем госзаказа". Потеснили другие подрядчики "Газпрома"








Добавить комментарий:

Список "королей госзаказа" обновился наполовину. В тройке - уральский олигарх
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+