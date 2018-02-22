Чехи не дали российским телевизионщикам снять тренировку сборной по хоккею: к оператору "России-1" применили силу

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"За товарищей умереть нестрашно" На рассвете 27 апреля 1985 года спутники США зафиксировали мощную вспышку там, где не ждали – на афгано-пакистанской границе. Взрыв такого масштаба мог говорить только о советском присутствии. В этом месте находилась американская база подготовки моджахедов партии "Исламское общество Афганистана", в плену у них оказалось несколько советских солдат…
22.02.2018
культура  |  добавить комментарий
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Дмитрий Пучков: Люди хотят видеть в кино подвиги, а оно у нас примитивное, как кирзовый сапог В Совете Торгово-промышленной палаты РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики состоялось обсуждение формирования в сфере культуры позитивного образа будущего страны. Большое внимание было уделено ситуации в отечественном кинематографе, многих удивляет, что на широком экране совсем нет фильмов про людей труда, аграриев, учителей и врачей, да хотя бы просто показывающих страну и ее прошлое без грязи. Своей оценкой качества современной кинопродукции в беседе с Накануне.RU поделился участник обсуждения –​​​​​​​ блогер и публицист Дмитрий "Гоблин" Пучков.
15.02.2018
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Регионы предлагают вернуться к одноуровневой модели местного самоуправления Регионы подняли вопрос о возврате к одноуровневой системе местного самоуправления, которая существовала в России до 2003 г. При этой системе местные органы власти формировались на базе крупных городов и районов и не имели территориального подразделения. Принятый в 2003 г. федеральный закон закрепил на всей территории РФ двухуровневую систему. Первый уровень – городские и сельские поселения, второй - городские округа и муниципальные районы.
22.02.2018
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Новости
22.02.2018 11:58 Мск (13:58 Екб)
спорт | За рубежом
Чехи не дали российским телевизионщикам снять тренировку сборной по хоккею: к оператору "России-1" применили силу
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сборная Чехии по хоккею (2018) | Фото: obzor.lt

Сборная Чехии по хоккею запретила иностранным журналистам снимать тренировку команды перед полуфинальным матчем мужского олимпийского турнира.
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Представитель чешской команды попросил не снимать тренировку хоккеистов бригаду телеканала "Россия 1".

Как передает ТАСС, руководитель чешской делегации Ян Черны применил силу к оператору российской бригады, попытавшись столкнуть его с лестницы. На призывы оператора не трогать его руководитель чешской делегации не реагировал.

При этом представители сборной Чехии ссылались на правила Международной федерации хоккея (IIHF) и договоренности с директоратом Олимпийских игр. В то же время на тренировке присутствует телевизионная бригада из Швеции, работе которой никто не препятствует. Ранее по ходу Олимпийских игр во время тренировок других команд подобных проблем не возникало, отмечает Чемпионат.com.

Напомним, российские и чешские хоккеисты сыграют в полуфинале олимпийского турнира 23 февраля.

В четвертьфинале российские хоккеисты разгромили норвежцев со счетом 6:1.

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22.02.2018 11:58 Мск | информационная служба Накануне.RU
13:58 Екб


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Чехи не дали российским телевизионщикам снять тренировку сборной по хоккею: к оператору "России-1" применили силу
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