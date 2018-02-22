Чехи не дали российским телевизионщикам снять тренировку сборной по хоккею: к оператору "России-1" применили силу

Сборная Чехии по хоккею запретила иностранным журналистам снимать тренировку команды перед полуфинальным матчем мужского олимпийского турнира.

Представитель чешской команды попросил не снимать тренировку хоккеистов бригаду телеканала "Россия 1".

Как передает ТАСС, руководитель чешской делегации Ян Черны применил силу к оператору российской бригады, попытавшись столкнуть его с лестницы. На призывы оператора не трогать его руководитель чешской делегации не реагировал.

При этом представители сборной Чехии ссылались на правила Международной федерации хоккея (IIHF) и договоренности с директоратом Олимпийских игр. В то же время на тренировке присутствует телевизионная бригада из Швеции, работе которой никто не препятствует. Ранее по ходу Олимпийских игр во время тренировок других команд подобных проблем не возникало, отмечает Чемпионат.com.

Напомним, российские и чешские хоккеисты сыграют в полуфинале олимпийского турнира 23 февраля.

В четвертьфинале российские хоккеисты разгромили норвежцев со счетом 6:1.