На Среднем Урале отправили в тюрьму двух женщин за жестокое избиение знакомого

В Североуральске вступил в силу приговор двум местным жительницам, которые жестоко избили мужчину, после чего он скончался, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР по Свердловской области.

В августе 2016 года в посёлке Покровск-Уральский города Североуральска 29-летняя женщина, ранее уже имевшая судимость, вместе со своей подругой жестоко избили своего знакомого, в результате чего, мужчина умер в больнице от полученных травм. По версии следствия, нападавшие били его деревянной палкой и ногами.

Одной из нападавших назначили шесть лет и три месяца лишения свободы, а ее соучастнице – три года.