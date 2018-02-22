Следствие просит продлить арест бывшему хозяину фабрики "Меньшевик", устроившему стрельбу на предприятии

Следствие просит продлить срок ареста бывшего директора фабрики "Меньшевик" в Москве Ильи Аверьянова, обвиняемого в убийстве. Об этом сообщили в пресс-службе Пресненского суда Москвы, передает ТАСС.

"В Пресненский суд поступили материалы следственных органов о продлении Аверьянову меры пресечения в виде заключения под стражу. Судебное заседание назначено на 26 февраля на 16.00 мск", - сказал представитель суда.

Как сообщало Накануне.RU, ранее СКР проверяют версии о рейдерском захвате фабрики "Меньшевик" в Москве.

Напомним, утром 27 декабря бывший хозяин "Меньшевика" Илья Аверьянов устроил стрельбу на фабрике, убив одного человека, и скрылся. По факту стрельбы возбуждено уголовное дело.

Спецназ проверил территорию фабрики, но Аверьянова там не нашел.В Москве был введен план "Сирена".

Причиной стрельбы стало появление на предприятии судебных приставов. Суд рассматривает дело о банкротстве "Меньшевика", претензии предъявил бизнесмен Шамсутдин Раджабов, владеющий несколькими бизнесами, с которыми ранее судился "Меньшевик". Судя по материалам дел, Раджабов претендует на здания кондитерской фабрики. Аверьянов неоднократно обращался в органы правоохраны с жалобами на то, что у него пытаются отнять бизнес, но получал "отписки".