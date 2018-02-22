В Челябинске рецидивист три раза расплатился за алкоголь поддельными "пятитысячными"

В Челябинске под стражу заключили 37-летнего ранее судимого местного жителя - его обвиняют в сбыте поддельных купюр.

Установлено, что в июле прошлого года злоумышленник в трех магазинах Металлургического района рассчитался за алкоголь пятитысячными поддельными купюрами, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

Где именно мужчина приобрел фальшивки, не установлено.

"Сейчас уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Металлургический районный суд Челябинска", - добавили в надзорном ведомстве.