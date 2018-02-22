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"Поэт Майдана" объявила себя виновной в войне и разрухе на Украине
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(2018) | Фото: http://www.kashdom.com/pages/view/kiselevskiy_konkurs_2012

Украинская поэтесса Евгения Бильченко, автор стихотворения "Кто я?" ("Я мальчик"), заявила, что считает себя виновной в том, что "искренний порыв украинских людей" использовали "проамериканские силы", которые привели Украину к гражданской войне, разрухе и неонацизму.

(2018)|Фото: https://news-front.info/2018/01/12/devyatyj-krug-bella-rozenfeld/

"К вам обращается человек из Украины, которого у себя в стране назвали "поэт Майдана". Поэт того самого трагического действа, которое унесло жизни сотен и тысяч людей по всей стране, начиная от Небесной Сотни и заканчивая Одессой и Донбассом. Мое стихотворение о погибших на площади "Кто я?" облетело социальные сети мира и было переведено на 27 языков, даже на какое-то африканское наречие, став гимном либеральной революции в странах третьего мира. Чем я теперь занимаюсь? Я уничтожаю репосты этого стихотворения, чтобы мои кровь и слезы больше не использовали западные специалисты по капитализму катастроф. Я несу вину за то, что искренний порыв украинских людей, порыв духа против несправедливости стал основой для его чудовищного использования со стороны проамериканских сил, приведшего к гражданской войне, разрухе и неонацизму", - написала поэтесса на своем сайте.

"Уже на Майдане я видела, что происходит перехват протеста либерально-националистическими силами, но боялась себе признаться в этом", - добавляет она.

Евгения Бильченко также рассказала о том, как сложилась ее судьба и карьера после событий Майдана.

"Если быть кратким, "поэт Майдана" превратился в диссидента и отступника, был занесен на сайт "Миротворец" и на текущий момент постепенно маргинализируется у себя на Родине, теряя эфиры, площадки и право голоса, вызывая негодование ура-патриотов. Еще большим гонениям я подверглась в России после того, как публично объяснилась ей в любви и рассказала о своем разочаровании в украинском национализме. "Врагов Россия признает, предателей нет", - вот, что попытались до меня донести мои оппоненты", - пишет поэтесса.

Напомним, что поэтесса Евгения Бильченко прославилась своим стихотворением "Кто я?", которое было посвящено жертвам столкновений во время событий на киевском Майдане в 2013-2014 году.

Я - мальчик.
Я сплю, свернувшись в гробу калачиком.
Мне снится футбол. В моей голове - Калашников.
Не вовремя мне, братишки, пришлось расслабиться!
Жаль, девочка-врач в халатике не спасла меня…

Я - девочка-врач.
Я в шею смертельно ранена.
В моём городке по небу летят журавлики
И глушат Wi-Fi, чтоб мама моя не видела,
Как я со своим любимым прощаюсь в Твиттере…

Я - мама.
О фартук вытерев руки мыльные,
Звоню на войну я сыночке по мобильному.
Дитя не берёт! Приедет, огрею веником!
"Его отпевают", слышу ответ священника…

Я - батюшка.
Я собор свой открыл под госпиталь
И сам в нём служу медбратом, помилуй Господи!
Слова для души, что чреву - пуд каши гречневой:
За это крестил поэта я, пусть и грешен он…

Я - просто поэт.
Я тоже стою под пулями.
Кишка, хоть тонка, как лирика Ахмадулиной,
Но всё ж не настолько, чтобы бояться красного:
Нужнее стихов сегодня - мешки с лекарствами…

Я - старый аптекарь.
Мне бы - давно на пенсию:
Сидеть и блаженно пялиться в ящик с песнями.
Но кончились бинт, и вата, и маски вроде бы:
Начальник, пришли термальной воды для Родины!

Я - Родина.
Я ребёнок и сплю калачиком.
Назначенный государством, ко мне палач идёт,
Из недр моих вырыв мрамор себе на логово:
Налоговой сдал налог он, но Богу - Богово.

Я - Бог.
И я тоже Папа. Сынок Мой Ласковый
У дауна в классе детский отнял Калашников.
Сказал, мол: "Ни-ни!" и прыгнул без парашютика…

Спи, золотко.
Спи, Мой Мальчик.

Я Воскрешу Тебя.

Тогда, по данным Министерства здравоохранения Украины, в Киеве и в регионах страны погибло 106 человек.

Другие новости по темам: Евгения Бильченко, Майдан, Украина, Киев, Донбасс, Небесная сотня, Миротворец
22.02.2018 11:55 Мск | Иван Зуев
13:55 Екб


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"Поэт Майдана" объявила себя виновной в войне и разрухе на Украине
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