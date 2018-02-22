"Поэт Майдана" объявила себя виновной в войне и разрухе на Украине

Украинская поэтесса Евгения Бильченко, автор стихотворения "Кто я?" ("Я мальчик"), заявила, что считает себя виновной в том, что "искренний порыв украинских людей" использовали "проамериканские силы", которые привели Украину к гражданской войне, разрухе и неонацизму.

"К вам обращается человек из Украины, которого у себя в стране назвали "поэт Майдана". Поэт того самого трагического действа, которое унесло жизни сотен и тысяч людей по всей стране, начиная от Небесной Сотни и заканчивая Одессой и Донбассом. Мое стихотворение о погибших на площади "Кто я?" облетело социальные сети мира и было переведено на 27 языков, даже на какое-то африканское наречие, став гимном либеральной революции в странах третьего мира. Чем я теперь занимаюсь? Я уничтожаю репосты этого стихотворения, чтобы мои кровь и слезы больше не использовали западные специалисты по капитализму катастроф. Я несу вину за то, что искренний порыв украинских людей, порыв духа против несправедливости стал основой для его чудовищного использования со стороны проамериканских сил, приведшего к гражданской войне, разрухе и неонацизму", - написала поэтесса на своем сайте.

"Уже на Майдане я видела, что происходит перехват протеста либерально-националистическими силами, но боялась себе признаться в этом", - добавляет она.

Евгения Бильченко также рассказала о том, как сложилась ее судьба и карьера после событий Майдана.

"Если быть кратким, "поэт Майдана" превратился в диссидента и отступника, был занесен на сайт "Миротворец" и на текущий момент постепенно маргинализируется у себя на Родине, теряя эфиры, площадки и право голоса, вызывая негодование ура-патриотов. Еще большим гонениям я подверглась в России после того, как публично объяснилась ей в любви и рассказала о своем разочаровании в украинском национализме. "Врагов Россия признает, предателей нет", - вот, что попытались до меня донести мои оппоненты", - пишет поэтесса.

Напомним, что поэтесса Евгения Бильченко прославилась своим стихотворением "Кто я?", которое было посвящено жертвам столкновений во время событий на киевском Майдане в 2013-2014 году.

Я - мальчик.

Я сплю, свернувшись в гробу калачиком.

Мне снится футбол. В моей голове - Калашников.

Не вовремя мне, братишки, пришлось расслабиться!

Жаль, девочка-врач в халатике не спасла меня…



Я - девочка-врач.

Я в шею смертельно ранена.

В моём городке по небу летят журавлики

И глушат Wi-Fi, чтоб мама моя не видела,

Как я со своим любимым прощаюсь в Твиттере…



Я - мама.

О фартук вытерев руки мыльные,

Звоню на войну я сыночке по мобильному.

Дитя не берёт! Приедет, огрею веником!

"Его отпевают", слышу ответ священника…



Я - батюшка.

Я собор свой открыл под госпиталь

И сам в нём служу медбратом, помилуй Господи!

Слова для души, что чреву - пуд каши гречневой:

За это крестил поэта я, пусть и грешен он…



Я - просто поэт.

Я тоже стою под пулями.

Кишка, хоть тонка, как лирика Ахмадулиной,

Но всё ж не настолько, чтобы бояться красного:

Нужнее стихов сегодня - мешки с лекарствами…



Я - старый аптекарь.

Мне бы - давно на пенсию:

Сидеть и блаженно пялиться в ящик с песнями.

Но кончились бинт, и вата, и маски вроде бы:

Начальник, пришли термальной воды для Родины!



Я - Родина.

Я ребёнок и сплю калачиком.

Назначенный государством, ко мне палач идёт,

Из недр моих вырыв мрамор себе на логово:

Налоговой сдал налог он, но Богу - Богово.



Я - Бог.

И я тоже Папа. Сынок Мой Ласковый

У дауна в классе детский отнял Калашников.

Сказал, мол: "Ни-ни!" и прыгнул без парашютика…



Спи, золотко.

Спи, Мой Мальчик.



Я Воскрешу Тебя.

Тогда, по данным Министерства здравоохранения Украины, в Киеве и в регионах страны погибло 106 человек.