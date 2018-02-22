Петербургский водитель, въехавший на машине в переход метро, стал фигурантом дела о хулиганстве

В Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении водителя, заехавшего в подземный переход станции метро на автомобиле.

Как сообщалось ранее, накануне около 11 часов 40 минут водитель "Санг Йонг", двигаясь по тротуару, заехал в подземный переход станции метро "Московская-1". Он был задержан сотрудниками полиции на месте происшествия.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, по данному факту в отношении задержанного полицией возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Мужчине назначена мера принуждения в виде обязательства о явке.

Напомним, сам 62-летний водитель рассказал полицейским, что хотел проверить, сможет ли его автомобиль проехать через подземный переход. В результате инцидента никто не пострадал.