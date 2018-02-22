На Южном Урале директора местного "Водоканала" осудили за совершение служебного подлога

В Каслях вынесли приговор экс-директору местного "Водоканала" - его признали виновным в присвоении чужого имущества и служебном подлоге.

В 2016 году обвиняемый с целью присвоения вверенных ему денег организации изготовил фиктивный договор возмездного оказания услуг, указав заказчиком себя как исполняющего обязанности директора МУПа, а подрядчиком своего отца, а также изготовил фиктивный акт приема-сдачи работ на сумму 120 тыс. рублей о якобы выполненных работах, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

На основании поддельных документов с расчетного счета МУПа на принадлежащий обвиняемому расчетный счет были перечислены указанные деньги, которыми последний распорядился по своему усмотрению.

Уже в прошлом году таким же способом через договор со своим другом на сумму около 276 тыс. рублей обвиняемый пытался похитить денежные средства, однако не смог довести до конца свой преступный умысел, поскольку подложные официальные документы обнаружил глава Каслей и передал все бумаги в полицию.

По приговору суда мужчина получил 2 года лишения свободы условно, также с него взыскано 120 тыс. рублей материального ущерба.